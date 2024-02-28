В центре внимания супруг президентов Литвы и Мальты – профилактика и лечение рака

"Программы профилактики рака – это незаменимый инструмент заботы о здоровье каждого из нас в отдельности и общества в целом. Они не только помогают выявлять и лечить рак на ранних стадиях, но и, что очень важно, дают возможность людям приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы предотвратить возникновение заболевания. Поэтому очень важно информировать людей о здоровом образе жизни, питании, физической активности и регулярных медицинских обследованиях, а также знакомить их с факторами риска", - сказала Д. Науседене.