В Брюсселе обсудили стратегическое единство ЕС в вопросах безопасности и поддержки Украины

На встрече в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам политики также обсудили санкции против России и поддержку Украины.

Как указывает Министерство иностранных дел (МИД), на встрече К. Будрис подчеркнул, что в контексте вызовов безопасности и геополитики Евросоюзу важно сохранять единый голос.

„Мы должны быть едины как в прекращении российской агрессии, так и в поддержке Украины и развитии отношений со стратегическими партнерами по всему миру“, - подчеркнул министр.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о поддержании контактов относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины.