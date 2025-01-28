2025.01.28 12:28

В Брюсселе обсудили стратегическое единство ЕС в вопросах безопасности и поддержки Украины

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Кястутис Будрис и Кая Каллас
Кястутис Будрис и Кая Каллас
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Кястутис Будрис в понедельник в Брюсселе обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас отношения между ЕС и США.

На встрече в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам политики также обсудили санкции против России и поддержку Украины.

Как указывает Министерство иностранных дел (МИД), на встрече К. Будрис подчеркнул, что в контексте вызовов безопасности и геополитики Евросоюзу важно сохранять единый голос.

„Мы должны быть едины как в прекращении российской агрессии, так и в поддержке Украины и развитии отношений со стратегическими партнерами по всему миру“, - подчеркнул министр.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о поддержании контактов относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Глава литовской дипломатии с воскресенья находится в Брюсселе, где принимает участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам.

Планируется обсудить агрессию России против Украины, отношения между ЕС и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Министры иностранных дел стран ЕС также обсудят ситуацию в Молдове и Грузии, а также европейский ответ на гибридные угрозы.

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