В Брюсселе обсудили стратегическое единство ЕС в вопросах безопасности и поддержки Украины

На встрече в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам политики также обсудили санкции против России и поддержку Украины.
Как указывает Министерство иностранных дел (МИД), на встрече К. Будрис подчеркнул, что в контексте вызовов безопасности и геополитики Евросоюзу важно сохранять единый голос.
„Мы должны быть едины как в прекращении российской агрессии, так и в поддержке Украины и развитии отношений со стратегическими партнерами по всему миру“, - подчеркнул министр.
В ходе встречи также была достигнута договоренность о поддержании контактов относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Глава литовской дипломатии с воскресенья находится в Брюсселе, где принимает участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам.
Планируется обсудить агрессию России против Украины, отношения между ЕС и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Министры иностранных дел стран ЕС также обсудят ситуацию в Молдове и Грузии, а также европейский ответ на гибридные угрозы.