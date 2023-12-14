В Беларуси ликвидировали литовский "Клуб Гервечяй"

Как указано в решении суда, организацию ликвидировали, так как она в течение трех лет не предоставляла в установленный срок требуемые сведения: информацию о членах, деятельности, мероприятиях. Представители организации не явились на судебное заседание.

Организация была зарегистрирована в деревне Рымдюны Островецкого района в 1994 году. Раньше клуб организовывал мероприятия совместно с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси.

В организации было 394 члена. Целью "Клуба Гервечяй" называлось сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры.

Также в Рымдюнах была школа с литовским языком обучения. Ее построили за счет Литвы в 1996 году. В 2022 году школу русифицировали — решение принято в связи с новшествами в Кодексе об образовании. Всего, по последним данным, в Островецком районе проживает около 750 представителей литовской национальности.