В Балтийском море прошли учения, в ходе которых солдаты учились реагировать на возможные инциденты

„Сегодняшняя обстановка в сфере безопасности требует постоянной бдительности и готовности. Подводная критическая инфраструктура имеет жизненно важное значение для безопасности как Литвы, так и всего Балтийского региона, поэтому учения „Единый ответ 25“ позволяют нам улучшить сотрудничество с другими институтами и гарантировать, что мы можем быстро и эффективно реагировать на любые угрозы“, - цитируется в сообщении командующий Военно-морскими силами адмирал флота Гедрюс Пременецкас.
В ходе учений была проведена имитация, в ходе которой гражданское судно, нарушая международные правила безопасного мореплавания, приблизилось к территориальным водам Литвы и осуществило подозрительные действия вблизи кабеля электросоединения NordBalt, нарушив зону защиты критической инфраструктуры. В другом моделируемом сценарии экипаж судна-нарушителя, находившегося в исключительной экономической зоне, отказался подчиниться и оказал сопротивление с применением оружия.
Как указывает армия, такие комплексные учения позволяют ответственным учреждениям действовать скоординированно и эффективно, а также создают условия для отработки алгоритмов действий еще до возможного повреждения подводной инфраструктуры или другого потенциального ущерба. Кроме того, отмечается, что данные учения были крайне важны в контексте синхронизации электросетей, которая произойдет в эти выходные.
„Эти учения являются частью подготовки к отключению стран Балтии от системы электросетей БРЭЛЛ. Отключение от российской энергосистемы и синхронизация с сетями континентальной Европы является стратегической целью Литвы и всего Балтийского региона, поэтому особое внимание уделяется защите электроэнергетической инфраструктуры, включая подводные кабели, от потенциальных угроз“, - говорится в сообщении.
Сообщается, что в учениях приняли участие военнослужащие Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Сил специальных операций, а также офицеры Пограничного отряда береговой охраны СОГГ и Пагегяйской команды Отдела специального назначения.
В начале февраля в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель Латвийского государственного радио и телецентра (LVRTC) на участке между Вентспилсом и Готландом. Латвийская полиция возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса за умышленное уничтожение и повреждение имущества и сети электронной связи общего пользования.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.