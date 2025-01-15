В Балтийском море приступили к патрулированию корабли ВМС

„Мы рады, что НАТО быстро отреагировало на угрозы критически важной инфраструктуре в Балтийском море. Операция Baltic Sentry является знаком солидарности и единства Альянса, свидетельствующим о том, что НАТО реагирует на любой тип атак, включая инциденты в Балтийском море. Мы не живем в войне, но и не живем в мире. Когда противник демонстрирует явно выраженную агрессию, нам придется постоянно быть бдительными, пересматривать национальное и международное право“, – цитируется в сообщении министр национальной обороны Довиле Шакалене.
По данным Литовской армии, эта операция включает в себя действия различных сил НАТО на суше, в воздухе и на море для обеспечения предотвращения, быстрого реагирования и безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском регионе. В ходе Baltic Sentry литовские корабли будут выполнять задачи по патрулированию и наблюдению, тесно сотрудничать с силами союзников по НАТО и применять современные технологии для своевременного обнаружения и предотвращения возможных угроз. Подводный робот на минном тральщике будет использоваться для мониторинга дна Балтийского моря.
„Присоединение к операции НАТО Baltic Sentry подчеркивает приверженность нашей страны обеспечению не только национальной, но и региональной безопасности. Наше участие является четким сигналом о том, что Литва как член НАТО прилагает все усилия для обеспечения защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море“, – заявил командующий Военно-морскими силами Литвы, адмирал флота Гедрюс Пременяцкас.
За последнее время было несколько случаев повреждения газопроводов и кабелей, проложенных по дну Балтийское моря, и в этих нарушениях подозреваются суда, связанные с Россией. В день Рождества были повреждены электрокабели Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре других телекоммуникационных кабеля, включая соединение Хельсинки–Росток, которое уже была оборвано во время предыдущего инцидента в ноябре.
В причинении умышленного ущерба в Рождество подозревается нефтяной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, но на самом деле принадлежит российскому „теневому флоту“. Россия использует множество других танкеров и грузовых судов для перевозки нефти с целью обхода санкций, введенных против нее из-за вторжения в Украину.
В ноябре в Балтийском море был зафиксирован аналогичный инцидент, когда были повреждены два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что они были намеренно повреждены китайским кораблем Yi Peng 3, который в это время находился в Балтийском море недалеко от места происшествия.