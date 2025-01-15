В Балтийском море приступили к патрулированию корабли ВМС

„Присоединение к операции НАТО Baltic Sentry подчеркивает приверженность нашей страны обеспечению не только национальной, но и региональной безопасности. Наше участие является четким сигналом о том, что Литва как член НАТО прилагает все усилия для обеспечения защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море“, – заявил командующий Военно-морскими силами Литвы, адмирал флота Гедрюс Пременяцкас.

За последнее время было несколько случаев повреждения газопроводов и кабелей, проложенных по дну Балтийское моря, и в этих нарушениях подозреваются суда, связанные с Россией. В день Рождества были повреждены электрокабели Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре других телекоммуникационных кабеля, включая соединение Хельсинки–Росток, которое уже была оборвано во время предыдущего инцидента в ноябре.