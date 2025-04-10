В апреле самая дешевая корзина товаров была в Lidl, самая дорогая – в Iki

Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в Lidl – 9,63 евро. Самая высокая цена на мясную продукцию зафиксирована в корзине торговой сети Rimi, где она достигла 10,82 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,19 евро.

Результаты опроса, проведенного в апреле, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговой сети Rimi – 7,78 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 8,90 евро. Разница в цене между ними составляет 1,12 евро.

Сравнивая среднюю стоимость корзин товаров, купленных в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 37,00 евро, в Maxima – 38,14 евро, в Norfa – 39,04 евро, в Rimi – 39,52 евро, а в Iki – 41,24 евро.

Дешевле всего зерновые продукты продавались в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а дороже всего – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на данную группу товаров составила 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,37 евро.

Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,22 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 3,52 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,30 евро.