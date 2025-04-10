В апреле самая дешевая корзина товаров была в Lidl, самая дорогая – в Iki

Сравнивая среднюю стоимость корзин товаров, купленных в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 37,00 евро, в Maxima – 38,14 евро, в Norfa – 39,04 евро, в Rimi – 39,52 евро, а в Iki – 41,24 евро.
Результаты опроса, проведенного в апреле, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговой сети Rimi – 7,78 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 8,90 евро. Разница в цене между ними составляет 1,12 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в Lidl – 9,63 евро. Самая высокая цена на мясную продукцию зафиксирована в корзине торговой сети Rimi, где она достигла 10,82 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,19 евро.
Дешевле всего зерновые продукты продавались в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а дороже всего – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на данную группу товаров составила 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,37 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,22 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 3,52 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,30 евро.
Самая низкая цена на напитки зафиксирована в торговой сети Lidl – 9,64 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Iki – 10,19 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,55 евро.
Самая низкая цена на остальные товары в корзине – белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговых сетях Lidl, Maxima и Rimi – 4,43 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 4,63 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,20 евро.
Исследование проводилось 8 апреля текущего года, в ходе которого тайные покупатели SeeNext в Вильнюсе и Каунасе посетили магазины пяти крупнейших розничных сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 24 самых дешевых и часто потребляемых товаров. В него вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые продукты, бакалейные товары, фрукты, овощи и напитки.