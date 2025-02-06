2025.02.06 15:29

В Алитусе военные отрабатывают сценарии защиты LitPol Link

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Sinchroninių kompensatorių pristatymas Alytaus transformatorių pastotėje.
Sinchroninių kompensatorių pristatymas Alytaus transformatorių pastotėje.
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг в окрестностях Алитуса начинаются тренировки 1-го отряда Дайнавского округа Добровольских сил охраны края (ДСОК). В ходе нее военнослужащие будут выполнять задачи мирного времени, связанные с защитой электросоединения Литвы с Польшей LitPol Link, в четверг сообщила Литовская армия.

Как указывается, эти учения спланированы таким образом, чтобы не нарушить обычную деятельность жителей. Однако армия отмечает, что в ходе них местные жители могут видеть в этом районе военную технику, беспилотники или вертолет.

Ожидается, что эти учения продлятся до 14 февраля.

Выполнение задач мирного времени является одной из постоянных задач Добровольческих сил охраны края. Добровольческие формирования должны быть готовы не только совместно с другими подразделениями Литовской армии реагировать на угрозу суверенитету страны, но и оказывать помощь гражданским учреждениям в установленном законом порядке.

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