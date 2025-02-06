В Алитусе военные отрабатывают сценарии защиты LitPol Link

Как указывается, эти учения спланированы таким образом, чтобы не нарушить обычную деятельность жителей. Однако армия отмечает, что в ходе них местные жители могут видеть в этом районе военную технику, беспилотники или вертолет.

Ожидается, что эти учения продлятся до 14 февраля.