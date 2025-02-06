В Алитусе военные отрабатывают сценарии защиты LitPol Link

Как указывается, эти учения спланированы таким образом, чтобы не нарушить обычную деятельность жителей. Однако армия отмечает, что в ходе них местные жители могут видеть в этом районе военную технику, беспилотники или вертолет.
Ожидается, что эти учения продлятся до 14 февраля.
Выполнение задач мирного времени является одной из постоянных задач Добровольческих сил охраны края. Добровольческие формирования должны быть готовы не только совместно с другими подразделениями Литовской армии реагировать на угрозу суверенитету страны, но и оказывать помощь гражданским учреждениям в установленном законом порядке.