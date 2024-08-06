Уволенные министры останутся без выходного пособия: оно выплачивается только в случае отставки Кабмина в полном составе

После подписания президентом Гитанасом Науседой указа о кадровых перестановках в правительстве, Кястутис Навицкас и Арунас Дулькис, завершившие свою работу в Кабинете министров, останутся без выходного пособия. По словам представителей правительства, такое пособие выплачивается только в случае отставки Кабмина в полном составе.