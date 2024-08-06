Уволенные министры останутся без выходного пособия: оно выплачивается только в случае отставки Кабмина в полном составе

„Согласно положениям Закона о правительстве, пособия предусмотрены только в случае отставки правительства в полном составе, поэтому при отставке отдельных министров пособия не предусмотрены“, – говорится в ответе Коммуникационного департамента правительства для Elta.
Согласно закону, после формирования нового Кабинета министров после выборов в Сейм члены уходящего правительства получают компенсацию в размере двухмесячного оклада.
Между тем, если парламент дважды подряд не одобрит программу нового правительства или выразит недоверие Кабмину, премьер-министру, в таком случае выплачивается компенсация в размере месячного оклада. Члены правительства получают такую же выплату в случае смерти или отставки премьер-министра.
Если бы правительство не вернуло себе полномочия Сейма после состоявшихся в этом году президентских выборов, Кабинет министров также имел бы право на компенсацию в размере месячного оклада.