Утвержден Вильнюсский городской бюджет на текущий год

Половину муниципальных расходов планируется направить на образование. Кроме того, планируется расширить сеть социальных услуг, отремонтировать спортивные площадки, выделить значительные средства на содержание улиц.
Планируется, что в этом году доходы муниципалитета составят 1,242 млрд евро, что на 6,5% больше прошлогоднего пересмотренного плана доходов. 55,9% доходов должны составить налоги, 33,6% – госдотации и поддержка Евросоюза, 9,3% прочие доходы и 1,3% – реализация имущества.
По сравнению с планом, представленным на рассмотрение совета в декабре, бюджет увеличился на 105,5 млн евро в основном за счет госдотаций, предусмотренных для муниципального бюджета, и более крупных остатков денежных средств.
Больше средств выделяется на сферу образования – дополнительно 85,9 млн евро, на сферу мобильности – дополнительно 5 млн евро. В этом году планируется занять 56,6 млн евро.
"В этом году, как никогда много выделим на долгосрочные инвестиционные проекты. Будет построено шесть новых школ и детских садов, будут отремонтированы два крупных спортивных комплекса, планируются значительные инвестиции в улучшение здравоохранения и социальных услуг – будут отремонтированы больницы, построены новые дома социальных услуг", – цитируется мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в пресс-релизе.
На образование в этом году запланировано выделить 707,5 млн евро, что на 13,8% больше, чем в бюджете прошлого года. На оплату труда работников образования дополнительно выделяется 64,1 млн евро.
Более 30 млн евро выделяется на строительство новых школ, детских садов и ремонт существующих учебных заведений. Предусмотрены средства и на цифровизацию образовательных систем. Также увеличивается и финансирование молодежной политики и корзины неформального образования. На эти сферы выделяется на 2,1 млн евро больше, чем в прошлом году. На поддержание и развитие городской среды запланировано выделить 179,1 млн евро.
Большое внимание уделяется озеленению, развитию и уходу за зелеными насаждениями. Также запланировано развитие зеленой энергетики. На строительство скверов и парков планируется выделить около 2,2 млн евро, еще 4,1 млн евро понадобится на содержание парка Тауро Кално и Лютеранских садов.
Увеличивается финансирование на обустройство, реконструкцию и содержание детских площадок – на эти цели выделяется дополнительно 1 млн евро. Планируется оборудовать около 20-25 новых площадок.