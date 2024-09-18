2024.09.18 17:22

Утвержден план увеличения кадров армии: к 2030 году планируется иметь 15 500 профессиональных военнослужащих

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Правительство утвердило план увеличения кадров системы национальной обороны на ближайшие пять лет.

План, подготовленный Министерством обороны, предусматривает масштабы расширения армии до 2030 года. Это реализация ранее утвержденной программы укрепления и развития системы национальной обороны.

„Цифры, представленные в проекте постановления, определены с учетом текущих потребностей после оценки нынешней геополитической ситуации“, - говорится в предложении Минобороны правительству.

Цель плана – к 2030 году иметь 15,5 профессиональных военнослужащих и 50 тыс. солдат активного резерва.

„(...) изменения в плане увеличения кадров обеспечат комплектование пехотной дивизии и новых создаваемых армейских частей как в мирное, так и в военное время, позволят последовательно приближаться к осуществлению всеобщей воинской обязанности и подготовке общества к национальной обороне“, - говорится в сообщении министерства.

При планировании создания пехотной дивизии армии к 2030 году предполагается поэтапное усиление существующих и новых воинских частей. Ожидается, что в состав дивизии войдут около 17,5 тыс. солдат профессиональной военной службы, призывников, добровольцев и кадров активного резерва.

К 2030 году планируется постепенно увеличить численность профессиональных военнослужащих до 15,5 тыс. человек. Число резервистов, участвующих в учениях, вырастет с 3,81 тыс. до 5,9 тыс.

Количество солдат обязательной военной службы планируется постепенно увеличивать, и с 2027 года ежегодно на службу будут призывать более 6 тыс. молодых людей. Начиная с 2030 года на девятимесячную службу будут призывать 3,9 тыс. призывников, на трехмесячную службу будут призывать 100 молодых людей, получивших недостающие в армии профессии.

Еще 1 тыс. молодых людей пройдут начальную военную службу по программе подготовки молодых офицеров-командиров. Их служба будет длиться 160-200 дней. Также 1,35 тыс. молодых людей будут служить 90-120 дней по программам подготовки, утвержденным командующим армией.

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