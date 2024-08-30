Успасских о возможных подозрениях по делу о хищении средств ЕС: можете спросить у прокурора

Известно, что именно он является одним из двух подозреваемых, которым в ходе недавнего предварительного расследования были предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, подделке и фальсификации документов, а также хищении чужого имущества в особо крупном размере.
„Можете спросить у прокурора“, – сказал Успасских в четверг, отвечая на вопрос, действительно ли ему предъявили подозрения сотрудники правоохранительных органов.
„Почему я должен говорить? Ведь не я распространял сообщение“,– сказал он, повторив, что в этой ситуации именно СРФП должна раскрыть, против кого выдвинуты подозрения.
„У меня вообще нет ни желания, ни обязанности, ни ответственности отвечать на вопрос об сообщениях какого-то ведомства“, – заявил бывший депутат Европарламента, отвечая на вопрос о возможных подозрениях.
В четверг сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщили о продолжении расследования возможного хищения более 500 000 евро, совершенного путем обмана. По данным службы, на данный момент подозрения предъявлены двум лицам. По данным СРФП, в отношении обоих подозреваемых избраны меры пресечения – письменные подписки о невыезде и изъятие личных документов. Также, согласно постановлениям прокурора, в целях обеспечения возмещения возможного ущерба применяются временные масштабные ограничения прав собственности, сообщила СРФП.
По данным СРФП, один из подозреваемых – бывший депутат Европарламента. Конкретное имя политика не разглашается.