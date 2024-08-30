2024.08.30 07:07

Успасских о возможных подозрениях по делу о хищении средств ЕС: можете спросить у прокурора

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ELTA121377 27 Vilnius, 2005 m. birželio 21 d. (ELTA). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) antradienį patenkino Darbo partijos lyderio Viktoro Uspaskicho prašymą panaikinti jo parlamentaro mandatą. Ne tik iš ūkio ministro pareigų, bet ir iš Seimo
ELTA121377 27 Vilnius, 2005 m. birželio 21 d. (ELTA). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) antradienį patenkino Darbo partijos lyderio Viktoro Uspaskicho prašymą panaikinti jo parlamentaro mandatą. Ne tik iš ūkio ministro pareigų, bet ir iš Seimo
ФОТО: Valdas Kopūstas

После того как Служба по борьбе с финансовыми преступлениями (СРФП) сообщила о подозрениях, предъявленных бывшему депутату Европарламента в ходе предварительного расследования, проводимого Европейской прокуратурой по факту предполагаемого незаконного присвоения 500 000 евро, председатель Партии труда Виктор Успасских отказался отвечать на вопрос, обращались ли к нему правоохранительные органы.

Известно, что именно он является одним из двух подозреваемых, которым в ходе недавнего предварительного расследования были предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, подделке и фальсификации документов, а также хищении чужого имущества в особо крупном размере.

„Можете спросить у прокурора“, – сказал Успасских в четверг, отвечая на вопрос, действительно ли ему предъявили подозрения сотрудники правоохранительных органов.

„Почему я должен говорить? Ведь не я распространял сообщение“,– сказал он, повторив, что в этой ситуации именно СРФП должна раскрыть, против кого выдвинуты подозрения.

„У меня вообще нет ни желания, ни обязанности, ни ответственности отвечать на вопрос об сообщениях какого-то ведомства“, – заявил бывший депутат Европарламента, отвечая на вопрос о возможных подозрениях.

В четверг сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщили о продолжении расследования возможного хищения более 500 000 евро, совершенного путем обмана. По данным службы, на данный момент подозрения предъявлены двум лицам. По данным СРФП, в отношении обоих подозреваемых избраны меры пресечения – письменные подписки о невыезде и изъятие личных документов. Также, согласно постановлениям прокурора, в целях обеспечения возмещения возможного ущерба применяются временные масштабные ограничения прав собственности, сообщила СРФП.

По данным СРФП, один из подозреваемых – бывший депутат Европарламента. Конкретное имя политика не разглашается.

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