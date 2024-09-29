Успасских не может ответить на вопрос, кто виноват в войне в Украине: у него нет всей информации

Эти руководители не смогли, не захотели или намеренно решили развались партию. Поэтому меня пригласили патриоты Партии труда, стали спрашивать, что им сейчас делать. Я согласился стать временным руководителем, сразу попросил полномочия для переговоров с другими, чтобы было объединение, обновление, чтобы наши ряды увеличились. Так появилась Мирная коалиция“, – сказал Успасских.

„Я вернулся потому, что бывшее руководство сбежало и оставило тонущий корабль. Так не поступают. Представьте себе, что какой-нибудь премьер-министр или спикер или президент берет и убегает из страны. Нет, все время проводят выборы, собрания, передают власть и т.д. Так делают в цивилизованном мире.

В интервью на Delfi на вопрос, почему он решил вернуться в политику, Успасских сказал, что на это подействовала ситуация в Партии труда.

„Но потом она сказала, что погорячилась. У меня такого не было. Когда была такая ситуация, я принял подобное решение. Сейчас я принимаю такое решение. Жизнь идет, меняется. Никто ведь не знал, что будет война в Украине, что нам потребуется не 2%, а 4% ВВО на оборону. Все время надо действовать исходя из конкретной ситуации, так поступаю и я“, – объяснил собеседник.

На вопрос, почему он вернулся, если уже заявлял о завершении политической карьеры, Успасских напомнил об Ингриде Шимоните и ее обещании уйти во время этого срока полномочия.

„Объединились четыре команды, немало неплохих людей. Я надеюсь, что там появится какой-то лидер, который сможет отпустить меня на пенсию и возглавить партию“, – сказал он.

Delfi напоминает, что в состав Мирной коалиции входят Литовская христианско-демократическая партия и Жемайтийская партия, а также команда Валдаса Туткуса.

„Я точно знаю, что такие подозрения можно предъявить всем парламентариям, тогда они поймут – не доказали, все хорошо. Сейчас Успасских очень всех интересует, он сильный лидер, его боялись“, – сказал собеседник.

Он повторил, что подозрения - это не обвинения и не осуждение.

„Это ваша искаженная позиция, потому что вы не углубляетесь в этот вопрос. Мне не нужна неприкосновенность. И вы увидите, что так и будет. После шумихи, которая была поднята, я полгода никому не был нужен“, – сказал он и заметил, что он понадобился, когда стал лидером Мирной коалиции.

На выборы он идет как подозреваемый. Расследование проводит Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), его подозревают в незаконном присвоении 500 000 евро. Не пытается ли Успасских, идя в парламент, получить неприкосновенность?

На вопрос, точно ли он обменом не получил 500 000 евро, он призвал взглянуть на его декларацию доходов.

„У меня есть 10 млн. евро наличными, есть две компании, у которых есть еще около 100 млн.Уважаемые, о каких обманах вы говорите? Эта сумма для меня - мелочь, чаевые“, – сказал он.

На вопрос, какие ценности объединяют Мирную коалицию, Успасских отметил: „Ценность - это мир. Об этом говорит наше название. И мы следуем этому пути. Наш девиз - с нами будет мир, порядок и хорошо оплачиваемая работа. Поэтому и мир“.

На замечание, что Литва ни с кем не воюет, Успасских заговорил о постоянном упоминании об опасности и последствиях этого.