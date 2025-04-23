Уровень госдолга в еврозоне в последнем квартале 2024 года составил 87,4% ВВП

По этому показателю Литва занимает шестое место среди стран ЕС с низким госдолгом. Самый низкий госдолг по соотношению долга к ВВП в ЕС – у соседней Эстонии — 23,6 проц.

По данным Евростата, по итогам четвертого квартала 2023 года коэффициент долга в еврозоне достиг 87,3 проц., а в ЕС — 80,8 проц. В Литве этот показатель составляет 37,3 проц. – почти на целый процент меньше, чем в данных, опубликованных во вторник.