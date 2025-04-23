2025.04.23 07:45

Уровень госдолга в еврозоне в последнем квартале 2024 года составил 87,4% ВВП

 
Elta
ru.DELFI.lt
Eurostat
Eurostat
ФОТО: AFP/Scanpix

По данным Евростата, на конец последнего квартала 2024 года соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) в еврозоне составило 87,4 проц., а в Европейском союзе (ЕС) в целом — 81 проц. Между тем, соотношение госдолга Литвы к ВВП составило 38,2 проц. (29,972 млрд евро).

По этому показателю Литва занимает шестое место среди стран ЕС с низким госдолгом. Самый низкий госдолг по соотношению долга к ВВП в ЕС – у соседней Эстонии — 23,6 проц.

По данным Евростата, по итогам четвертого квартала 2023 года коэффициент долга в еврозоне достиг 87,3 проц., а в ЕС — 80,8 проц. В Литве этот показатель составляет 37,3 проц. – почти на целый процент меньше, чем в данных, опубликованных во вторник.

Самый большой рост соотношения государственного долга к ВВП с последнего квартала 2023 года до конца 2024 года был зафиксирован в Румынии — на 5,9 проц. пункта, в Польше – на 5,7 проц., в Финляндии – на 4,5 проц., в Словакии – на 3,6 проц., в Эстонии – на 3,4 проц. и в Австрии – на 3,3 проц. пункта.

Между тем, наибольшее сокращение долга за тот же период зафиксировано в Греции — на 10,3 проц. пункта, на Кипре – на 8,6 проц., в Хорватии – на 4,3 проц., в Испании – на 3,3 проц. и в Португалии – на 2,8 проц.

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