Умер известный европейский политик Жак Делор

Во Франции в возрасте 98 лет скончался политик и экономист, бывший председатель Европейской комиссии Жак Делор, известный также как "отец евро". О смерти Делора сообщила в среду, 27 декабря, его дочь Мартина Обри. Комиссию европейских сообществ, которую позже переименовали в Европейскую комиссию, Жак Делор возглавил в 1985 году и занимал эту должность в течение трех сроков - до 1995 года.