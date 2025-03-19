2025.03.19 13:11

Уменьшен состав парламентской делегации в Ташкенте: стоимость поездки была огромной

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Taškentas
Taškentas
ФОТО: Asmeninis archyvas

Правление парламента сократило число членов делегации в Ташкент на ассамблею межпарламентского союза с 5 до 3 человек. На заседании отметили, что в плане межпарламентской дипломатии важно участие в таком мероприятии, но число членов делегации сократили из-за высоких цен.

Правление парламента получило заявку депутатов Руты Милюте, Арминаса Лидяки, Модесты Петраускайте и Рамунаса Вижинтаса на поездку в Ташкент 3-10 апреля. С депутатами должна была ехать и старший советник отдела международных связей Аста Скирмантене.

Было указано, что поездка обойдется в 12 163 евро.

„Мы видим, что счет большой, но я хотела бы отметить, что межпарламентский союз - важный формат, один из немногих двусторонних форматов, когда мы встречаемся не только с коллегами из ЕС, но и с глобальным югом“, – сказала председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Она попросила главу делегации Милюте ответить на вопрос, точно ли надо ехать всем четверым депутатам.

„Мы формировали делегацию из большего числа людей, поскольку все члены делегации планировали претендовать на определенные посты. Поэтому едут представители разных партий – и правящих, и оппозиционных. Что касается суммы, она на самом деле немаленькая.

То, что она превышает наш бюджет, мы увидели, когда нам ее представили, поэтому мы готовы корректировать число членов делегации. Возможно, в следующем году поедут другие члены“, – сказала Милюте.

Она обратила внимание, что парламент за участие в ассамблее платит 25 000 евро.

„Мне кажется, что слишком много за тихое и незаметное участие. Поэтому мы хотели изменить ситуацию, быть активнее“, – заметила Милюте.

По ее словам, мероприятия ассамблеи планируется использовать для двусторонних встреч. Делегация уже получила подтвержденное приглашение австралийской делегации.

„Эта ассамблея - возможность для парламента стать заметнее, общаться в двустороннем формате, участвовать в достижениях целей внешней политики“, – сказала Милюте.

Правление решило утвердить делегацию из трех человек – Милюте, Лидяки и Скирмантене.

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