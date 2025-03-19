Уменьшен состав парламентской делегации в Ташкенте: стоимость поездки была огромной

Правление парламента получило заявку депутатов Руты Милюте, Арминаса Лидяки, Модесты Петраускайте и Рамунаса Вижинтаса на поездку в Ташкент 3-10 апреля. С депутатами должна была ехать и старший советник отдела международных связей Аста Скирмантене.

Было указано, что поездка обойдется в 12 163 евро.

„Мы видим, что счет большой, но я хотела бы отметить, что межпарламентский союз - важный формат, один из немногих двусторонних форматов, когда мы встречаемся не только с коллегами из ЕС, но и с глобальным югом“, – сказала председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Она попросила главу делегации Милюте ответить на вопрос, точно ли надо ехать всем четверым депутатам.