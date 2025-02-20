Украинский разведчик Роман Червинский: как заманить "Вагнер" в ловушку, и что случилось с "Северным потоком"?

Предположительно, именно Червинский имеет отношение к взрывам на „Северном потоке“. После провала ряда операции СБУ обвинила Червинского в превышении полномочий и возбудила против него уголовное дело. На данный момент Червинский находится под домашним арестом.
Утверждается, что полковник исполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников, которые подчинялись тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По информации в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о подготовке диверсии. О нелёгком ремесле разведчика, попытке угона российского самолёта, покупке данных от Вагнера за 20 000 рублей и тайных операциях Украины — в нашем эксклюзивном материале.
"Россия как государство-террорист ломает людей. И это и есть ущерб разведорганам": о совесткой, российской и украинской разведке.
„Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб и мы все едины в том, что когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что он делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека. Я могу привести вам примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что он держался на страхе, его завербовали из числа жителей западной Украины и Львовского региона. И на страхе его заставили это сделать, обманули его, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали ему механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время он осознал, что он натворил, и убежал в Берлин. Поэтому это не перспективная работа, это работа одноразовая, то есть такой агент может сделать какую-то одну работу, но он не может быть системным. И это есть ущерб разведорганам и некачественная работа. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует.
Я наблюдал эти события, загадочные смерти людей, которые были связаны с Россией, их хронологию видел, и что там из окон падали. Но самое страшное — это то, что там детей и жен ножом убивали. Это какие-то символические казни, насколько я понимаю. И это именно то, что понимает Путин".
"Я стараюсь уходить от этих комментариев“: взрывал ли Роман Червинский "Северный поток"?
26 сентября 2022 года на газопроводах Nord Stream произошли мощные взрывы, вызвавшие масштабные утечки. Позднее расследование выявило возможную связь арендованной в Германии яхты Andromeda с организацией подрывов. Яхту арендовала группа лиц, использовавших поддельные документы. На борту были обнаружены следы взрывчатых веществ, которые могли совпадать с теми, что использовались для подрыва трубопроводов. Считается, что яхта могла служить платформой для водолазов, устанавливавших взрывчатку на трубопроводы. Следователи установили, что Andromeda находилась в районе предполагаемой диверсии в период, совпадающий с подготовкой к взрывам. Хотя официально виновные не были названы, собранные улики указывают на то, что Andromeda могла быть использована для осуществления операции. Именно Червинского подозревают в том, что он и есть координатор взрывов на "Северном потоке". Сам Червинский комментирует это дело уклончиво:
"Я не могу оценить это [техническую часть операции], потому что я не понимаю, это вообще возможно. В таких операциях оцениваются все риски, надо знать технические задачи, какие там выполняются, сколько взрывчатки, какая глубина погружения, какие технические нужны обсредства, То есть, поэтому, исходя из этого, я вижу, что это было бы почти невозможно использовать обычную лодку для такой операции. Я как бы не вижу какого-то легкого объяснения. Я стараюсь уходить от комментариев этих, потому что каждый комментарий — это теория, теоретические какие-то размышления, которые слабо привязаны. Я сам не дайвер, я сам не взрывник лично. Я занимался операциями, поэтому вот эти все вещи я не могу комментировать, у меня недостаточно профессиональных знаний в этом плане“.
Червинский в 2020 году курировал операцию по заманиванию бойцов частной военной компании "Вагнер" в Беларусь. Утверждается, что целью был захват членов ЧВК для их последующей передачи Украине, где им бы предъявили обвинения. Как это было — Червинcкий детально рассказал Delfi:
"Сыграло знание ситуации со стороны наших ребят, оперативников, о том, что все миссии, всех ЧВК сопровождают и заказывают очень много от имени Лукойла. И под видом Лукойла был предложен им охранный бизнес на территории Венесуэлы, и они согласились. Они получили какие-то предоплаты по этому поводу, по 20 тысяч рублей, насколько я помню. И они подумали, что это так и есть. Они не знали, что имеют дело с кем-то другим. Поэтому такая операция под чужим флагом, она очень была эффективна и результативна. Когда мы увидели, что они присылают нам свои резюме, в которых полностью открывают все свои подвиги и в Украине, и другие подвиги, и медали, и награждения Путином за сбитие наших самолетов, мы поняли, что они клюнули и доверились нам полностью. Они знали, что там, в Венесуэле, есть вышки, которые работают на Лукойл. Поэтому ничего и не cтали проверять. Мы просто создали там маленькую фирмочку, от имени которой несколько звонков было создано.
Там было 4 человека, которые сбивали наши самолеты и хвастались тем, что показывали нам документы и награждения. Погибло очень много ребят. И когда подбирали людей мы для выезда, мы так и просили, что нам нужны, подбирайте нам тех, кто работает с ПЗРК. С системой, которая сбивает самолеты. И я напрямую с следователями передал эти материалы. И они мне буквально на следующий день уже вечером подтвердили, что 8 человек — это те, кто участвовали в сбитии наших самолетов, вертолетов и которые стояли рядом с системой БУК“
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