Украинский разведчик Роман Червинский: как заманить "Вагнер" в ловушку, и что случилось с "Северным потоком"?

„Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб и мы все едины в том, что когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что он делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека. Я могу привести вам примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что он держался на страхе, его завербовали из числа жителей западной Украины и Львовского региона. И на страхе его заставили это сделать, обманули его, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали ему механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время он осознал, что он натворил, и убежал в Берлин. Поэтому это не перспективная работа, это работа одноразовая, то есть такой агент может сделать какую-то одну работу, но он не может быть системным. И это есть ущерб разведорганам и некачественная работа. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует.