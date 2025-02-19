2025.02.19 17:47

Украинские солдаты получили первые литовские дроны, купленные в ходе акции Radarom!

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Trečiosios „Radarom!“ akcijos dėka pirmieji lietuvių pagaminti dronai jau yra Ukrainoje
Trečiosios „Radarom!“ akcijos dėka pirmieji lietuvių pagaminti dronai jau yra Ukrainoje
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Первые 25 литовских беспилотников, приобретенных в ходе акции Radarom!, во вторник были доставлены украинским солдатам, сообщает организация Blue/Yellow. В ближайшее время солдаты также должны получить 100 FPV-дронов Prodrone7, 20 FPV-дронов Babay10 и 100 FPV-дронов Khyzhak10, произведенных в Украине.

Первые литовские беспилотники, доставленные в Украину, были произведены компанией Baltic Viper.

„Компания сама взяла на себя транспортировку дронов, обучение солдат эффективному использованию дронов, а также провела испытания на фронте“, отмечается в сообщении Blue/Yellow.

Третий год организуемая акция поддержки Украины Radarom! стремится собрать средства на беспилотники и антидроны, произведенные в Литве и Украине. На данный момент собрано более 2 млн евро.

Две трети собранных в ходе акции средств будут направлены на закупку дронов и антидронов литовского производства, а оставшаяся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.

Акция поддержки продлится до 24 февраля.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 млн евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1141 боевой защитный комплект.

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