Украинские солдаты получили первые литовские дроны, купленные в ходе акции Radarom!

Первые литовские беспилотники, доставленные в Украину, были произведены компанией Baltic Viper.

„Компания сама взяла на себя транспортировку дронов, обучение солдат эффективному использованию дронов, а также провела испытания на фронте“, отмечается в сообщении Blue/Yellow.

Третий год организуемая акция поддержки Украины Radarom! стремится собрать средства на беспилотники и антидроны, произведенные в Литве и Украине. На данный момент собрано более 2 млн евро.

Две трети собранных в ходе акции средств будут направлены на закупку дронов и антидронов литовского производства, а оставшаяся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.

Акция поддержки продлится до 24 февраля.