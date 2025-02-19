Украинские солдаты получили первые литовские дроны, купленные в ходе акции Radarom!

Первые литовские беспилотники, доставленные в Украину, были произведены компанией Baltic Viper.
„Компания сама взяла на себя транспортировку дронов, обучение солдат эффективному использованию дронов, а также провела испытания на фронте“, отмечается в сообщении Blue/Yellow.
Третий год организуемая акция поддержки Украины Radarom! стремится собрать средства на беспилотники и антидроны, произведенные в Литве и Украине. На данный момент собрано более 2 млн евро.
Две трети собранных в ходе акции средств будут направлены на закупку дронов и антидронов литовского производства, а оставшаяся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.
Акция поддержки продлится до 24 февраля.
За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 млн евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1141 боевой защитный комплект.