Украинская фирма построит в Литве завод взрывчатки

„Мы активно развиваем сотрудничество в области обороны с нашим партнером, Украиной. Новый завод взрывчатки в Литве станет четким сигналом агрессору о том, что мы не отступим. Оборонные возможности Украины и Европы растут и будут расти, как в части оружия и боеприпасов, так и в области передовых оборонных и охранных технологий“, — цитирует пресс-служба министерства министра Аушрине Армонайте.