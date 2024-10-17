2024.10.17 10:18

Украинская фирма построит в Литве завод взрывчатки

 
BBC Russian
Украинская фирма построит в Литве завод взрывчатки
Украинская фирма построит в Литве завод взрывчатки
ФОТО: LRV.LT

Украинская компания в следующем году начнет строительство в Литве завода, на котором будет производиться взрывчатка RDX, или гексоген. Об этом объявило в среду министерство экономики Литвы.

Как сообщает министерство, в среду в Вильнюсе был подписан меморандум о намерениях относительно строительства завода.

„Мы активно развиваем сотрудничество в области обороны с нашим партнером, Украиной. Новый завод взрывчатки в Литве станет четким сигналом агрессору о том, что мы не отступим. Оборонные возможности Украины и Европы растут и будут расти, как в части оружия и боеприпасов, так и в области передовых оборонных и охранных технологий“, — цитирует пресс-служба министерства министра Аушрине Армонайте.

Название украинской фирмы и мощность будущего завода министерство не раскрывает.

Гексоген — мощная взрывчатка, которая применяется в чистом виде во взрывателях и в смеси с тротилом — в авиабомбах, ракетах и других видах боеприпасов.

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