Украинцы будут консультировать литовцев по вопросам приобретения мер контрмобильности

„Мы договорились создать совместную рабочую группу из литовских и украинских военных экспертов, чтобы перенять опыт Украины в области контрмобильности и применить его в разрабатываемом плане контрмобильности с целью заблаговременной подготовки к возможной агрессии противника“, - в распространенном сообщении цитируется Л. Кащюнас.

Как сообщили в Министерстве обороны, Д. Герега поделился опытом Украины по установлению физических и других препятствий с целью защиты от нападения противника.