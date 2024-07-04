2024.07.04 12:20

Украинцы будут консультировать литовцев по вопросам приобретения мер контрмобильности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Лауринас Кащюнас и командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега
министр обороны Лауринас Кащюнас и командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега
ФОТО: kam.lt

В среду министр обороны Лауринас Кащюнас на встрече с командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины генерал-майором Дмитрием Герегой договорился о создании совместной рабочей группы военных экспертов.

„Мы договорились создать совместную рабочую группу из литовских и украинских военных экспертов, чтобы перенять опыт Украины в области контрмобильности и применить его в разрабатываемом плане контрмобильности с целью заблаговременной подготовки к возможной агрессии противника“, - в распространенном сообщении цитируется Л. Кащюнас.

Как сообщили в Министерстве обороны, Д. Герега поделился опытом Украины по установлению физических и других препятствий с целью защиты от нападения противника.

Он подчеркнул необходимость быть готовым использовать на войне все виды боеприпасов и мин. Он указывал, что при планировании укрепления важно сохранять элемент внезапности – заграждения должны быть скрыты и замаскированы, чтобы не дать противнику заранее определить их местоположение и подготовиться к их преодолению.

Как указывает Минобороны, командующий Силами поддержки ВСУ также поделился информацией о пограничных укреплениях, мостах и ​​другой критической инфраструктуре, способной остановить танки или тяжелую технику.

Естественные препятствия, такие как болота, ручьи, запруды, леса, также являются эффективными мерами контрмобильности в случае войны, затрудняющими передвижение противника.

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