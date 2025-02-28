"Украина, ты никогда не будет одна": Литва выразила поддержку Киеву после конфликта Зеленского и Трампа

„Украина, ты никогда не будешь одна“, — написал Г. Науседа в аккаунте X.

„Украина, мы твои друзья“, — заявил премьер-министр.

„Украина никогда не будет одна“, — написал К. Будрис в сети X.

Прибывший в пятницу в Белый дом президент Украины поссорился с лидером США Д. Трампом. Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Соединенным Штатам. Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что не следует идти ни на какие компромиссы с кремлевским режимом, который убивает украинцев.