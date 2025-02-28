2025.02.28 22:27

"Украина, ты никогда не будешь одна": Литва выразила поддержку Киеву после конфликта Зеленского и Трампа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nausėda paramos Ukrainai viršūnių susitikime: Europos saugumas priklauso nuo Ukrainos saugumo
Nausėda paramos Ukrainai viršūnių susitikime: Europos saugumas priklauso nuo Ukrainos saugumo
ФОТО: Robertas Dačkus | Prezidentūra

После неудавшейся встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине.

„Украина, ты никогда не будешь одна“, — написал Г. Науседа в аккаунте X.

Поддержку Киеву также выразили премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр иностранных дел Кястутис Будрис.

„Украина, мы твои друзья“, — заявил премьер-министр.

„Украина никогда не будет одна“, — написал К. Будрис в сети X.

Прибывший в пятницу в Белый дом президент Украины поссорился с лидером США Д. Трампом. Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Соединенным Штатам. Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что не следует идти ни на какие компромиссы с кремлевским режимом, который убивает украинцев.

После напряженного обмена позициями президент Украины досрочно покинул Белый дом. Вскоре администрация объявила об отмене запланированной пресс-конференции. Сообщается, что после ссоры соглашение о недрах подписано не было.

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