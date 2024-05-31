2024.05.31 16:43

Украина получила срочную гуманитарную помощь от канцелярии Сейма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Канцелярия Сейма, отвечая на запрос о срочной гуманитарной помощи Украине, бесплатно передала транспортные средства и оргтехнику Военно-гражданской администрации Тягинки Херсонской области.

"Мы поддерживаем Украину чем можем, и верим, что эти автомобили будут очень полезны, потому что мы знаем, что транспортные средства остаются там на очень короткое время и они постоянно нужны", - в пресс-релизе цитируется спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Как сообщила канцелярии Сейма, переданная поддержка будет использована в деятельности военно-гражданской администрации Тягинки, оказывающей помощь жителям Украины, пострадавшим от войны.

Комиссия канцелярии Сейма признала ненужным имущество, предназначенное для срочной гуманитарной помощи – 9 автомобилей, 15 ноутбуков, проекторы, огнетушители и другое оборудование.

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