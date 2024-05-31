Украина получила срочную гуманитарную помощь от канцелярии Сейма

"Мы поддерживаем Украину чем можем, и верим, что эти автомобили будут очень полезны, потому что мы знаем, что транспортные средства остаются там на очень короткое время и они постоянно нужны", - в пресс-релизе цитируется спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.