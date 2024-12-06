Уходящий министр критикует преемника за позицию по русской культуре: это игра с огнем

„Это не вопрос компетенции. Это вопрос мировоззрения. Мир изменился, а господин Бирутис не успел в ногу со временем с тех пор, как впервые был министром. Судя по всему, он не следил за всем периодом этого срока полномочий, сколько было дискуссий, сколько выборов было сделано. На мой взгляд, такие заявления – игра с огнем“, - в пятницу Elta сказал С. Кайрис.
„Очень надеюсь, что это не будет сигналом об изменении позиции Литвы. Я даже не говорю о вопросе так называемой русской культуры, а о сигнале, что в Литве что-то в принципе меняется“, - подчеркнул завершающий свою работу министр.
Будущий министр культуры Ш. Бирутис заявил, что литовские чиновники должны отделять культуру от политики и не клеймить народ страны, развязавшей войну в Украине. По его словам, нет оснований строго дистанцироваться от российской культуры.
„У палки два конца. Мы прекрасно понимаем, что российский народ – это не Кремль. Так или иначе, они были нашими соседями на протяжении тысячелетий и, вероятно, будут нашими соседями в будущем (…) Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, это совершенно неправильно, неадекватно и политики не должны так поступать“, – сказал Ш. Бирутис агентству Elta в четверг.
В начале прошлого года С. Кайрис заявил, что в культурной сфере Литвы были бы полезны „ментальный карантин“ и дистанцирование от русского искусства. Он назвал такое дистанцирование отличным способом проявить солидарность с Украиной.