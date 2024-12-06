Уходящий министр критикует преемника за позицию по русской культуре: это игра с огнем

„Это не вопрос компетенции. Это вопрос мировоззрения. Мир изменился, а господин Бирутис не успел в ногу со временем с тех пор, как впервые был министром. Судя по всему, он не следил за всем периодом этого срока полномочий, сколько было дискуссий, сколько выборов было сделано. На мой взгляд, такие заявления – игра с огнем“, - в пятницу Elta сказал С. Кайрис.