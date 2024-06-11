Удостоверения новоизбранным депутатам Европарламента будут вручены 21 июня

Об этом в понедельник на пресс-конференции в Сейме сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене.
По ее словам, выборы в Европарламент прошли гладко.
„Выборы прошли действительно спокойно, гладко, не было каких-либо больших сигналов и стресса“, - сказала Л. Петронене.
Больше всего жалоб в ГИК поступило относительно возможных нарушений запрета на рекламу и агитацию.
„Некоторые жалобы касались наружной рекламы, которая разрешена, поскольку она находилась на расстоянии более 50 метров от избирательного участка, было несколько сообщений о рекламе в социальных сетях, которая была опубликована до запрета агитации. Есть несколько жалоб на рекламу в социальных сетях, которая была опубликована уже в период запрета агитации, поэтому мы будем выяснять обстоятельства. Удивила наверное только платная реклама, которая была опубликована в период запрета предвыборной агитации“, - рассказала о возможных нарушениях председатель ГИК Л. Петронене.
В ЕП прошли два члена Сейма, две женщины и два Пятраса
В воскресенье в Литве прошли пятые выборы в Европарламент. По словам Л. Петронене, это вторые выборы в Европарламент, которые не совпали со вторым туром президентских выборов в Литве.
„В 2009 году проголосовал почти 21 проц. Такая активность вчера у нас была примерно в 16 час. (…) Всего в выборах вместе с голосовавшими за рубежом и голосовавшими досрочно участие приняло более 690 тыс. избирателей, что составляет 28,94 проц. Активность может незначительно измениться, поскольку голоса избирателей в посольствах ожидаются до этой пятницы“, - сказала Л. Петронене.
В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция. На 11 мест европарламентариев претендовали 319 кандидатов.
По словам председателя ГИК, для Вилии Блинкявичюте и Вальдемара Томашевского это четвертая каденция в ЕП, Пятраса Ауштрявичюса – третья, Расы Юкнявичене и Андрюса Кубилюса – вторая.
„Самое интересное, что мы избрали 5 действующих членов ЕП, двух еврокомиссаров – действующего и бывшего, двух членов Сейма, двух женщин и двух Пятрасов“, - отметила глава ГИК.
ELTA напоминает, что, по неокончательным данным, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов в ЕП, Союз Отечества –Христианские демократы Литвы набрали 20,92 проц. голосов и получили 3 мандата в ЕП, работу в Брюсселе продолжат Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и нынешний вице-председатель Сейма Паулюс Саударгас.
На втором месте – Социал-демократическая партия Литвы. Левая политическая сила получила 2 мандата, набрав 17,64 проц. голосов избирателей. Социал-демократов в ЕП будут представлять Вилия Блинкявичюте и Витянис Повилас Андрюкайтис.
На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы, набравший 8,96 проц. голосов и получивший один мандат. В ЕП будет работать член Сейма Аурелиюс Верига.
Место в ЕП получила и Партия свободы – 7,93 проц. голосов, ее в Брюсселе будет представлять бывший кандидат в президенты Дайнюс Жалимас. Союз демократов „Во имя Литвы“ набрал 5,84 проц. голосов, он в ЕП отправляет еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса.
Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) набрал 5,67 проц. голосов, это позволило лидеру этой политической силы Вальдемару Томашевскому завоевать еще один срок в ЕП.
Союз народа и справедливости (центристы, народники) набрал 5,35 проц. голосов – Пятрас Гражулис, исключенный из Сейма в результате импичмента, станет представителем партии в ЕП. Движение либералов набрало 5,30 проц. и работу в ЕП продолжит европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.
Остальные политические силы, участвовавшие в выборах в ЕП, не перешагнули необходимую планку и не получили мандаты. Партия регионов Литвы набрала 5,15 проц. голосов, Партия зеленых Литвы – 3,97 проц., Национальное объединение – 3,72 проц., Коалиция мира – 3,44 проц., Партия труда – 1,63 проц., Христианский союз – 1,35 проц., партия „Свобода и справедливость“ – 1,22 проц.