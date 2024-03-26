У здания Минобороны прошла церемония смены министров

На церемонии, состоявшейся у здания Минобороны, теперь уже бывший министр Арвидас Анушаускас передал флаг и скипетр министерства его новому руководителю Л. Кащюнасу.

В ходе церемонии министры поздравили военнослужащих и других представителей системы национальной обороны.

"Народ сломлен не тогда, когда иностранный оккупант поднимает иностранные флаги или раздает паспорта, а тогда, когда сломлены воля и решимость народа к сопротивлению. Я верю, что мы не будем тем народом, который будет сломлен", – заявил новый министр.

После того как в понедельник его кандидатуру утвердил президент Гитанас Науседа, новый министр национальной обороны Л. Кащюнас во вторник принес присягу в Сейме.