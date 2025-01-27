У вице-министра Гаврилова был профиль в социальной сети Вконтакте, где он делился песнями об СССР

Вице-министр уверяет, что уже удалил этот профиль.

„Я подключался в 2025 году, чтобы удались профиль. До того времени долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связывал только с Литвой, я работаю – только для Литвы“ – сказал Гаврилов.

Напомним, что вице-министра уже критиковали за то, что он в социальной сети Facebook делился фотографиями с кладбища 9 мая, в День победы.