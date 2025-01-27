2025.01.27 10:39

У вице-министра Гаврилова был профиль в социальной сети Вконтакте, где он делился песнями об СССР

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valentinas Gavrilovas
Valentinas Gavrilovas
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

У вице-министра финансов Валентина Гаврилова был профиль в социальной сети Вконтакте, где он делился песнями, прославляющими Россию, ее армию и СССР, пишет портал LRT.

Вице-министр уверяет, что уже удалил этот профиль.

„Я подключался в 2025 году, чтобы удались профиль. До того времени долго не подключался. (…) Я родился в Литве, вырос в Литве, всю свою жизнь связывал только с Литвой, я работаю – только для Литвы“ – сказал Гаврилов.

Напомним, что вице-министра уже критиковали за то, что он в социальной сети Facebook делился фотографиями с кладбища 9 мая, в День победы.

Когда в публичном пространстве стали обсуждать этот вопрос, Гаврилов заверил, что будет отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая, как это делают в Европе.

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