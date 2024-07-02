У советника президента Литвы есть замечания по поводу работы министра здравоохранения

„Слухи – это слухи. Президент обсуждает возможные изменения в Кабинете министров и принимает решения совместно с премьер-министром. Каждый министр может получить замечания и рассматриваться в этом контексте“, - во вторник сказала И. Сегаловичене.
„Разве министр здравоохранения работает идеально? Нет. Наверное, Минздрав является одним из трех министерств, которые формируют и реализуют политику общественных услуг. Естественно, у общественности тоже есть замечания к министру, и они очевидны. Был ли достигнут прорыв? В полном объеме (...) – однозначно нет, и замечания есть. На их основе и президент, и премьер-министр будут обсуждать и принимать решения о том, стоит ли вообще ставить под сомнение работу этого министра“, - добавила она.
Советник президента отметила, что не может ответить, обсуждал ли Г. Науседа уже этот вопрос с премьером Ингридой Шимоните.
Однако И. Сегаловичене дала понять, что в случае ухода А. Дулькиса с поста главы министерства в системе здравоохранения появятся руководители, которые могли бы занять эту должность.
„В системе здравоохранения, безусловно, есть лидеры, которые знают саму систему, и эта система не лишена компетенций. Мы видим ряд лидеров, которые уже сегодня вносят свой вклад в совершенствование системы“, - подчеркнула она.
Президент Г. Науседа, избранный на второй срок, продолжает придерживаться позиции, что стоит критически пересмотреть состав Правительства.
Согласно закону, правительство возвращает свои полномочия после избрания президента. Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.