У ДГБ нет данных о том, что в парламенте могут быть работающие на Россию депутаты

„Сейчас у нас нет никаких фактов, нет информации разведки, которая показала бы, что какой-то политик действует на благо России Если такое будет, то об этом вне всякого сомнения информируют соответствующие учреждения, будут принятые определенные действия“, – сказал LRT Яунишкис.

„Мы видели определенную консолидацию пророссийского электората, но мы отмечаем, что это на деле никак не повлияло на нашу политическую систему. Так что делайте выводы. Видно, немного в парламенте пророссийских политиков. Является ли какой-то политик, высказавший свое мнение, пророссийским? Я говорю, это еще надо доказать“, – подчеркнул глава ДГБ.