2025.03.08 07:13

У ДГБ нет данных о том, что в парламенте могут быть работающие на Россию депутаты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Neeilinės Seimo sesijos posėdis
Neeilinės Seimo sesijos posėdis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сказал, что у него нет данных о том, что осенью во время парламентских выборов в парламент могли попасть политики, действующие на благо России.

„Сейчас у нас нет никаких фактов, нет информации разведки, которая показала бы, что какой-то политик действует на благо России Если такое будет, то об этом вне всякого сомнения информируют соответствующие учреждения, будут принятые определенные действия“, – сказал LRT Яунишкис.

„Мы видели определенную консолидацию пророссийского электората, но мы отмечаем, что это на деле никак не повлияло на нашу политическую систему. Так что делайте выводы. Видно, немного в парламенте пророссийских политиков. Является ли какой-то политик, высказавший свое мнение, пророссийским? Я говорю, это еще надо доказать“, – подчеркнул глава ДГБ.

По оценке литовской разведки, в прошлом году на выборах в Литве прокремлевские силы мобилизовали максимальное число пророссийских избирателей. Несмотря на это, этим движениям не удалось оказать значительное влияние и принять политические решения в Литве.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии