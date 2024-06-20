У армии Литвы будет новый главком: парламент утвердил кандидатуру

„Будущему командующему армией предстоят немалые задачи, ведь каждая амбиция, которая у вас есть для укрепления армии, естественно, будет опираться не только на финансы, но и на политическую поддержку, которую вам придется найти, организовать, убедить, договориться со всеми политическими партиями. Потому что эта должность обязывает найти общий знаменатель, общий консенсус. Не только в Совете обороны, но и со всеми политиками“, – заявил на заседании бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.