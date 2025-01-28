Трехсторонний совет одобрил предложение объявить 13 января нерабочим днем

Трехсторонний совет на заседании в среду решил одобрить предложение о включении 13 января – Дня защитников свободы – в список нерабочих дней. Однако мнения о том, должен ли этот день стать дополнительным выходным, разошлись: это одобрили представители профсоюзов, между тем, работодатели с введением этого дня предложили исключить из списка нерабочих дней 2 ноября.