Трехсторонний совет одобрил предложение объявить 13 января нерабочим днем

„Сообщаем, что Трехсторонний совет одобряет включение 13 января в Трудовой кодекс в число нерабочих дней“, – заявила заместитель министра социальной защиты и труда Аушра Путк во время заседания Трехстороннего совета.
Сейм объявил 2 ноября, Велинес – день поминовения усопших, дополнительным выходным днем в 2019 году. Впервые жители Литвы смогли воспользоваться таким дополнительным выходным в 2020 году.
14 января, в первом чтении, инициатива спикера Сейма Саулюса Сквернялиса объявить 13 января – День защитников свободы – нерабочим днем получила поддержку со стороны парламентариев.
По мнению С. Сквернялиса, 13 января – одна из важнейших дат в современной истории Литвы, повествующая о защите государства и национальной государственности. Поэтому, отмечает он, сначала необходимо найти общий консенсус среди парламентариев по этому вопросу.
При этом, по мнению лидера союза демократов „Во имя Литвы“, оптимальным было бы говорить об отмене Дня поминовения усопших.