Трамп ошибается в Путине, тот продолжит войну: экс-премьер РФ Касьянов в интервью Delfi

„Никто не хочет быть побежденным и платить репарации. Все хотят завершения войны. Народ в основном даже не понимает, на каких условиях война будет завершена. Победа Украины, победа России и так далее. Тоже большинство россиян хотят, чтобы это все прекратилось. У всех есть ошибочное представление, что мы восстановим всё, как было, и будет не хуже, чем было. Но это совершенно ошибочное представление. Ничего уже не восстановится. Всё уже будет по-другому. Вся конструкция будущей жизни России будет другой. И она будет гораздо худшей, чем была до начала войны, поскольку Путин разрушил все будущее России. И это придется создавать очень кропотливо И тяжело, и не один год“, — говорит Михаил Касьянов.