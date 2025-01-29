Трамп ошибается в Путине, тот продолжит войну: экс-премьер РФ Касьянов в интервью Delfi

Дональд Трамп, официально вступивший в должность президента США 20 января, заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, чтобы достичь консенсуса и остановить военную агрессию России против Украины — и анонсировал план, согласно которому завершить войну удастся за 100 дней. „Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней“, — заявил Трамп, апеллируя к главной ценности и почти что „национальному мифу“ современной России. Но тезисы нового американского лидера отнюдь не сводились к одним лишь комплиментам и поискам объединяющей исторической „скрепы“: Трамп добавил, что готов действовать жёстко и ввести налоги, пошлины и санкции на все товары, которыми Россия торгует с США. То, что Владимир Путин в пятницу похвалил Дональда Трампа, назвав его умным и прагматичным человеком, у которого „украли выборы 2020 года“, означает ли желание понравиться новой администрации и так же пойти на уступки? Собеседник Delfi уверен, что нет — Путин всё ещё не согласен ни на какие условия прекращения войны.
„Ну, я думаю, что пока никакого плана нет. К этому относятся в Кремле совершенно очевидно, относятся негативно. Говорят, что ждем сигналов от Трампа. Верим, что план будет хороший, устраивающий Владимира Путина. Поэтому пока ничего не происходит, пока никаких серьезных сигналов нет, пока есть предположение, что это будет за план, какие там будут условия, будут ли условия вообще. Поэтому сейчас говорить рано. Я вообще считаю, что никакой договоренности ближайшего месяца не будет.
Но сегодня Путин не собирается принимать никаких условий. Все, что там обсуждается, либо сказывается как предположение о возможном американском плане, предложении для сторон, чтобы они урегулировали войну, закончили войну. Там есть условия к сторонам. Украина примет [условия], потому что Украина зависит от Запада, а Россия ничего не примет. Путин не готов принимать никаких условий. Он говорит: я готов с Америкой вести переговоры. Но не готов вести с Украиной. Он говорит, что Зеленский нелегитимный, плюс нелегитимный Зеленский еще сам себе запретил вести переговоры. Но вы слышите всю эту болтовню? Поэтому Путин хочет решать судьбы мира только с американским президентом. И вот сейчас посмотрим, что новый президент Трамп предложит Путину, какую модель завершения войны“, — комментирует Михаил Касьянов.
Есть ли реальный инструментарий давления на Владимира Путина, чтобы война завершилась в ближайшее время? Существуют ли такие угрозы режима? Михаил Касьянов озвучивает рецепт победы, который, по сути, звучит едва ли не с начала полномасштабного вторжения — реальное, а не декоративное, нефтяное давление, и увеличение помощи Украины, чтобы страна могла победить, а не поддерживать своё выживание на грани истощения.
„То, что сказал Трамп, не ведёт к завершению войны. Это не связано с завершением. Это лишь создание проблем среднесрочной перспективы. Трамп и его администрация ошибаются в понимании менталитета Путина и его окружения. Они не думают о долгосрочной перспективе. Они думают, как удержать власть сегодня и завтра. Пока что таких действий, которые были бы угрозой Путину, нет. Поэтому Путин потирает руки и будет продолжать войну на истощение, понимая, что у него ресурсов больше, чем у Украины, и Украина примет капитуляцию.
Есть первая мера — снижение цены на нефть, чтобы российская нефть стоила 50. А есть и дополнительные решения, а именно — объяснить, что мы, США и Европа, не просто поддерживаем Украину, а хотим, чтобы она победила. Получила серьезное преимущество на поле боя и вступила в переговоры с прочной позицией. Для этого надо заставить Путина увеличить свои расходы. Украины получает 120 миллиардов долларов поддержки от консолидированного Запада. Путин тратит 170 млрд долларов, и у него преимущество. Если удвоить помощь Украине, не сто, а двести миллиардов, заместить нехватку людского ресурса, тогда Путин будет увеличивать свои расходы.
Сегодня бюджет 25-го года предусматривает расходы на войну 6,5% ВВП. Это большая сумма, большой объем, но не критический. Но если Путин будет вынужден удвоить, то есть потратить 13% ВВП, и при этом цена на нефть будет понижена, он будет недополучать от того, что он планирует сегодня. Это будет путь к катастрофе. Вот тогда он поймет, что он уже даже не дотянет до конца года. И вот тогда это будет принуждение сесть завтра на стол переговоров и принимать какие-то условия.
„Для Путина нет задачи поглощать Беларусь. Эта задача уже решена“
ЦИК Беларуси объявил итоги президентских выборов — по сути, процедуры переназначения диктатора. Александр Лукашенко, согласно официальным данным, набрал на них 86,82% голосов, установив рекорд за свои 30 лет пребывания у власти. В Евросоюзе уже заявили, что не признают результаты выборов 2025 года, а Путин поздравил Лукашенко с „убедительной“ победой. Последует ли за этим поздравлением аннексия Беларуси?
„Сегодня, конечно, Путин затмил Лукашенко. Но в поглощении [Беларуси] я не вижу никакой причины для Путина это делать. Он и так уже контролирует ситуацию. Нет никакой причины делать эти всплески эмоциональные, возбуждать белорусский народ. Я просто не вижу смысла в этом. И так то, что требуется для Путина, он это уже добился. Беларусь, извините, полностью экономически зависима от России, и не только экономически.
Поэтому спецслужбы контролируют все уровни власти Беларуси. Для Путина нет такой такой задачи. Она уже решена“, — комментирует Михаил Касьянов.
„У всех есть ошибочное представление, что мы восстановим всё, как было, и будет не хуже, чем был“
В феврале 2025-го будет уже три года, как длится кровопролитная война на пороге Европейского Союза. Что спустя три года от Путина ждут политические элиты и рядовые избиратели? Готова ли Россия воевать до последнего?
„Никто не хочет быть побежденным и платить репарации. Все хотят завершения войны. Народ в основном даже не понимает, на каких условиях война будет завершена. Победа Украины, победа России и так далее. Тоже большинство россиян хотят, чтобы это все прекратилось. У всех есть ошибочное представление, что мы восстановим всё, как было, и будет не хуже, чем было. Но это совершенно ошибочное представление. Ничего уже не восстановится. Всё уже будет по-другому. Вся конструкция будущей жизни России будет другой. И она будет гораздо худшей, чем была до начала войны, поскольку Путин разрушил все будущее России. И это придется создавать очень кропотливо И тяжело, и не один год“, — говорит Михаил Касьянов.