Томашевский намерен возглавить список ИАПЛ на выборах в Сейм

"Меня призывают участвовать в президентских выборах члены Высшего совета партии, рядовые члены партии. На встречах с избирателями, а их только этой осенью у меня было несколько десятков, меня также призывают участвовать в президентских выборах. Партия по этому вопросу примет решение после Нового года", – сказал В. Томашевский, который неоднократно пробовал свои силы на президентских выборах.
Политик не исключает, что не будет участвовать в очередных президентских выборах, которые пройдут в следующем году, поскольку, подчеркивает депутат Европарламента, возглавляемая им партия выполнила все задачи, поставленные на предыдущих выборах.
"Не исключаю варианта, что не буду участвовать в президентских выборах, потому что: на выборах 2009, 2014 и 2019 годов все цели партии были достигнуты. Твердая и однозначная победа на выборах (в том числе с избранными президентами Д. Грибаускайте и Г. Науседой) в Вильнюсском, Шальчининкайском и Висагинском самоуправлениях, а также на десятках избирательных участков: в Тракайском, Швянченском, Ширвинтском, Игналинском, Зарасайском районах и в городе Вильнюсе", – говорит председатель ИАПЛ-СХС.
В. Томашевский также отмечает, что семейная, ценностная и социальная политика нынешнего президента Гитанаса Науседы близки ИАПЛ-СХС.
Тем не менее политик подчеркивает, что намерен баллотироваться от списка ИАПЛ-СХС на предстоящих выборах в Сейм, тогда как на выборах в Европарламент (ЕП) В. Томашевский, вероятно, участвовать не будет.
"Окончательное решение по нашему списку в Европарламент будет принято в марте.
Лично я, скорее всего, не буду участвовать в выборах в ЕП. После выборов в Сейм 2020 г., когда у партии возникли трудности с решением, кто возглавит наш список, я готов возглавить список нашей партии на выборах в Сейм 2024 года", – сообщил В. Томашевский.
В. Томашевский, участвовавший в президентских выборах в 2019 году, в первом туре выборов получил 3,96% голосов избирателей. Во второй тур выборов вышли действующий премьер-министр Ингрида Шимоните и одержавший победу президент Гитанас Науседа.