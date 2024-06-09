2024.06.09 23:29

Томашевский: ИАПЛ-СХС обеспечил себе мандат в Европейском парламенте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) обеспечил себе как минимум один мандат в Европейском парламенте (ЕП), утверждает лидер партии Вальдемар Томашевский, опираясь на данные наблюдателей.

"У нас около 7 проц. голосов. Если точно, возможно, 6,5 проц., оптимистично и выше 7 проц. Мы уверенно преодолели избирательный барьер, и ИАПЛ-СХС получил мандат в ЕП", - сказал журналистам в воскресенье вечером В. Томашевский.

В воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35 проц. избирателей.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Пять лет назад, в 2019 г., явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43 процента. Правда тогда выборы в ЕП проводились вместе со вторым туром президентских выборов.

Пять лет назад на выборах в ЕП победил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), получившие три мандата. Второе место заняла Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), третье место – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), обе партии получили по два мандата.

Движение либералов, Партия труда, Общественный избирательный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" и "Блок Вальдемара Томашевского" – Коалиция Союза христианских семей и Русского альянса во время тех выборов получили по одному мандату.

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