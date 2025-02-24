Томашевский еще на четыре года переизбран председателем ИАПЛ-СХС

На съезде партии, состоявшемся в минувшие выходные, в ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 130 делегатов политической силы, против никто не проголосовал, воздержался 1 представитель.

У председателя ИАПЛ-СХС В. Томашевского будет 7 заместителей. На эти должности избраны: староста фракции ИАПЛ-СХС в Вильнюсском горсовете, экс-парламентарий Ванда Кравчонок, член Сейма Ярослав Наркевич, мэр Шальчининкского района Здзислав Палевич, председатель Вильнюсского районного отделения партии, член совета Роберт Рацкевич, бывший мэр Вильнюсского района Мария Рексть, член Сейма Рита Тамашунене, староста фракции совета Вильнюсского районного самоуправления Вальдемар Урбан.