Томашевский для политической рекламы в третий раз использовал старое видео с призывами Паксаса

В клипе, показанном год назад и в июне этого года, задается вопрос, соответственно, за кого проголосует Паксас на выборах в Вильнюсе и ЕП. В видео, опубликованном в последние дни, его спрашивают, за кого он будет голосовать на выборах, но не уточняется, на каких. На эти вопросы дается ответ показом той же речи Паксаса – за Вальдемара Томашевского.
„Я всегда голосую за него“, – говорит Паксас в видео, которое председатель ИАПЛ-СХС разместил в социальных сетях.
Сам Томашевский уверяет, что со времени съемок клипа прошло чуть больше года, поэтому создавать новую рекламу нет необходимости.
„Доработана реклама, там отличаются начало и конец. Мы разговаривали с президентом, он сказал, что доработайте и он это поддерживает. Прошел всего год, это было сделано в 2023 году, но сейчас она доработана“, – рассказал эТомашевский.
„Мы могли бы создать новую, но там ничего не изменилось. Нас поддерживают многие бывшие и нынешние литовские политики“, – добавил он.
Со своей стороны Паксас подтвердил, что разрешил повторное использование рекламы со своим призывом поддержать ИАПЛ-СХС.
„Согласовал. Может быть,как говорится, на одной волне. Мы давно работаем вместе, и люди нам доверяют“, – прокомментировал Паксас.
„С 1997 года мне приходилось неоднократно работать со многими из этих людей, и я ни разу не разочаровался. Это люди, которые декларируют то, что следовало бы, в моем понимании. Здесь нет никакой политики, это чисто по-человечески“, – подчеркнул он.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.