Тихановская: выпад против белорусского магазина в Вильнюсе совершен по заказу минского режима

„Уверена, что за этим выпадом стоит режим Лукашенко. Мы уже видели немало попыток стравить и посеять недоверие между белорусами, бежавшими от репрессий, и литовцами, некоторые из них подкреплялись так называемым литвинизмом. Известно, что режиму не нравятся хорошие отношения между белорусским и литовским народами и поддержка литовцами нашего демократического движения. Поэтому они стремятся повлиять на мышление литовцев и разжигают неприязнь по отношению к нам“, – заявила С. Тихановская журналистам во вторник возле магазина „Кропка“ в Вильнюсе.
Она напомнила, что белорусы очень благодарны литовцам за поддержку в борьбе за демократическое будущее Беларуси и призвала жителей Литвы не поддаваться на провокации режима.
„Я обращаюсь ко всем литовцам – не позволяйте режиму использовать вас в своих интересах и не ищите врагов среди белорусов, потому что мы – народ, который стремится к добрым отношениям с Литвой. И помните, что мы сейчас находимся на этом непростом пути, на пути к переменам в Беларуси. Мы благодарны вам за то, что вы проходите этот путь вместе с нами“, – сказала С. Тихановская.
„Надо понимать, что только свободная и демократическая Беларусь будет для Литвы надежным партнером. Эти провокации, мигранты на границах Литвы, это тот же режим. Вместе мы должны ему противостоять“, – добавила С. Тихановская.
Выразить поддержку демократическому движению Беларуси пришли и представители Министерства иностранных дел (МИД). По их мнению, таким образом министерство демонстрирует солидарность с владельцами магазина.
„Министерство иностранных дел решительно осуждает эту провокацию, это мерзкий инцидент. Мы постараемся расследовать этот инцидент и выявить как исполнителей, так и заказчиков. Мы считаем, что это, скорее всего, провокация со стороны режима“, – заявила журналистам возле магазина представитель Департамента политики восточного соседства Министерства иностранных дел Угне Матулявичене.
„МИД стремится выразить солидарность с владельцами этого учреждения, и мы хотим еще раз повторить, что полностью поддерживаем белорусов, борющихся за свободу своей страны“, – добавила она.