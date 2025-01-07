Тихановская: выборы в Беларуси – это фарс и ритуал Лукашенко

„То, что произойдет в Беларуси в конце января, не имеет ничего общего с выборами. В стране, где уничтожены все средства массовой информации, ликвидированы все партии, а политические лидеры находятся в тюрьме или уехали за границу, невозможно провести честные выборы“, - сказала С. Тихановская журналистам во вторник после встречи со спикером Сейма Саулюсом Сквернялисом.

„Честные выборы – это то, чего мы хотим. Но в данной ситуации это будет фальшиво, быстро, наигранно. Это будет ритуал А. Лукашенко“, - добавила она.

С. Тихановская отметила, что ожидает от Сейма резолюции о том, что Литва не признает „так называемые выборы“.