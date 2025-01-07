Тихановская: выборы в Беларуси – это фарс и ритуал Лукашенко

„То, что произойдет в Беларуси в конце января, не имеет ничего общего с выборами. В стране, где уничтожены все средства массовой информации, ликвидированы все партии, а политические лидеры находятся в тюрьме или уехали за границу, невозможно провести честные выборы“, - сказала С. Тихановская журналистам во вторник после встречи со спикером Сейма Саулюсом Сквернялисом.
„Честные выборы – это то, чего мы хотим. Но в данной ситуации это будет фальшиво, быстро, наигранно. Это будет ритуал А. Лукашенко“, - добавила она.
С. Тихановская отметила, что ожидает от Сейма резолюции о том, что Литва не признает „так называемые выборы“.
„Конечно, мы призываем наших демократических партнеров не признавать эти так называемые выборы. Белорусам не нужно ничего объяснять, потому что после этого ритуала А. Лукашенко не будет легитимным (президентом – ELTA) в глазах народа“, - подчеркнула она.
С. Сквернялис: мы не можем назвать этот процесс выборами
На встрече со С. Тихановской С. Сквернялис поддержал ее, заявив, что процесс, который пройдет в Беларуси в январе, нельзя назвать выборами. Поэтому, по его словам, политические решения нужно принимать уже сейчас.
„Возможно, главный посыл заключается в том, что мы не можем называть выборами процесс, который будет происходить в Беларуси“, - сказал глава парламента журналистам в Сейме.
„Нам не нужно ждать, пока произойдет этот фарс, чтобы принять какие-то политические решения, мы можем просто заранее предположить, что к выборам это не имеет никакого отношения. Видимо, ситуация такова, когда А. Лукашенко решил – только пока не знаем, сколько процентов голосов – легитимизировать себя на этой должности еще на пять лет“, - подчеркнул он.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января. Не ожидается, что действующий авторитарный президент А. Лукашенко проиграет их.
70-летний А. Лукашенко, которого называют „последним диктатором Европы“, является убежденным сторонником президента России Владимира Путина и вторжения Москвы в Украину.
Переизбрание А. Лукашенко на шестой срок в 2020 году вызвало беспрецедентные протесты. Оппозиция и Запад обвинили его в фальсификации выборов и лишении победы соперницы С. Тихановской. Репрессии против протестующих и оппонентов, поддерживаемые Путиным, привели к тюремному заключению нескольких тысяч человек.