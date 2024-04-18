Тихановская раскритиковала инициативу ограничить поездки белорусов на родину

"Мы чрезвычайно благодарны Литве и правительству Литвы, которые так гостеприимно приняли тысячи белорусов, но просим: не группируйте белорусов с россиянами и теми, кто помогает режиму", - говорит С. Тихановская в комментарии, переданном Elta.
"Мы согласны с тем, что сторонники войны и диктатора не должны иметь права жить в Литве. Мы согласны с тем, что те, кто уехал по гуманитарным визам, также не должны возвращаться из-за угрозы их безопасности. Эта норма уже есть в законе. Мы не поддерживаем ограничения для всех белорусов", - подчеркивает лидер белорусской оппозиции.
Поэтому С. Тихановская говорит, что критически относится к инициативе по ограничению возможности белорусов возвращаться на родину.
Кроме того, по ее словам, этот законопроект противоречит общей политике ЕС в отношении Беларуси и заключению Совета Евросоюза, которое призывает поддерживать мобильность белорусов и контакты между людьми.
"В Литве уже существует эффективная система проверки всех обращающихся за видом на жительство, и агенты режима будут искать другие пути, если им понадобится проникнуть в ЕС. Обладателями литовского вида на жительство являются в основном репрессированные активисты, студенты, простые рабочие, водители, бизнесмены и IT-специалисты. Они поддерживали протесты; теперь они поддерживают Украину", - подчеркивает лидер белорусской оппозиции.
Призывает белорусов ограничить поездки на родину
С. Тихановская также призвала своих соотечественников ограничить поездки в Беларусь.
"Сегодня граница с Литвой и Польшей – единственная связь со свободным миром для белорусов, живущих будто ГУЛАГе, а для нас – это возможность поддерживать контакты между теми, кто находится в изгнании, и теми, кто остался. Однако, учитывая опасности, мы призываем белорусов и литовцев ограничить несущественные поездки в Беларусь", - говорит политик.
Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне в среду одобрил компромиссное предложение по ограничению количества поездок белорусов на родину.
Было решено, что вид на жительство, выданный гражданам России и Беларуси, будет аннулироваться в случае, если эти лица будут возвращаться на родину более одного раза в три месяца и их поездки будут представлять угрозу национальной безопасности страны.