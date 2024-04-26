2024.04.26 06:45

Тихановская поблагодарила за постановление не ограничивать поездки белорусов на родину: это верное решение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
ФОТО: Scanpix

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила сейм Литвы за принятое в четверг решение не запрещать проживающим в Литве гражданам Беларуси возвращаться на родину чаще, чем раз в три месяца.

"Мы благодарны Сейму Литвы и всем депутатам за сегодняшнее решение. Спасибо, что не уравняли ограничения для Беларуси и России, народа Беларуси и Лукашенко с его преступным пророссийским режимом. Это верное решение", – сказала Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что большинство белорусов не поддерживают российскую войну в Украине, поэтому изолировать белорусов не следует.

"Абсолютное большинство белорусов не поддерживают войну, многие помогают Украине. Передвижение людей очень важно для поддержания связей между теми, кто уехал, и теми, кто остается в стране. Мы всегда должны помнить, что изолировать надо преступный режим Лукашенко, а не народ Беларуси", – заверила она.

Напомним, что на заседании в четверг депутаты Сейма решили не принимать к рассмотрению предложение консерватора Аудронюса Ажубалиса о лишении выданного гражданам России и Беларуси вида на жительство в Литве в случае, если такие лица будут посещать свою родину чаще одного раза в три месяца.

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