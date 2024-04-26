Тихановская поблагодарила за постановление не ограничивать поездки белорусов на родину: это верное решение

"Мы благодарны Сейму Литвы и всем депутатам за сегодняшнее решение. Спасибо, что не уравняли ограничения для Беларуси и России, народа Беларуси и Лукашенко с его преступным пророссийским режимом. Это верное решение", – сказала Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что большинство белорусов не поддерживают российскую войну в Украине, поэтому изолировать белорусов не следует.

"Абсолютное большинство белорусов не поддерживают войну, многие помогают Украине. Передвижение людей очень важно для поддержания связей между теми, кто уехал, и теми, кто остается в стране. Мы всегда должны помнить, что изолировать надо преступный режим Лукашенко, а не народ Беларуси", – заверила она.