Таможня проверяет семейный бизнес кандидата в президенты Вегеле

Сообщается, что таможня начала расследование еще до того, как было опубликовано расследование журналистов. Об этом сказал и сам Вегеле в студии телеканала TV3, сказав, что ему звонил брат, гендиректор Vilprа Мартинас Вегеле, и сообщил о том, что таможня попросила предоставить документы.
Эту информацию 25 апреля подтвердил и Таможенный департамент.
"Сейчас ведется проверка бухгалтерии и финансового учета упомянутой вами компании, которая связана с применением таможенных законов, проверяют, соблюдала ли компания международные санкции", – ответила Siena пресс-секретарь департамента Хенрика Рукшенене.
По ее словам, расследование пока не начато, решение будет принято после проверки документов компании Vilprа.
В ответ на журналистское расследование, бросившее тень подозрения на компанию Vilpra, которой управляет семья кандидата Игнаса Вегеле, кандидат в президенты, адвокат Вегеле повторяет – расследование Laisvės TV, Центра журналистских расследований Siena и белорусского коллектива "Бюро" — это пиар-кампания, являющаяся попыткой повлиять на предстоящие президентские выборы.
"Не появилось никаких реальных, обоснованных фактов. Первое, я уже сказал, это пиар-операция с целью повлиять на результаты президентских выборов. Это попытка повлиять на политическую систему. Это можно понять из того, что это сделано за несколько недель до голосования на президентских выборах", – в четверг сказал Вегеле.
Политик подчеркивает, что журналистское расследование никак не связано с его личностью – Вегеле утверждает, что в настоящее время он не является ни акционером Vilpra, ни членом правления компании. Кроме того, подчеркнул он, брат адвоката Мартинас Вегеле, который руководит семейной компанией, по его мнению, дал журналистам все ответы и развеял сомнения относительно какой-либо подозрительной деятельности Vilpra.
"Я не имею никакого отношения к компании – я не являюсь ни акционером, ни руководителем, ни членом правления, ни работником, не был ни в указанный период, ни сейчас. Мой брат, который является руководителем, в моем понимании, все очень четко объяснил – он четко сказал, что торговли с Россией и Беларусью нет, компания не обходит никакие санкции и не заключает никаких соглашений со сторонами, которые обходят санкции", – заверил кандидат в президенты.
"Приглашаю класть факты на стол и затем очень четко говорить, а не лепить предположения и запугивания, которые на самом деле являются не чем иным, как попыткой повлиять на выборы", – ответил он инициаторам расследования.
В ответ на опубликованное журналистами расследование о подозрительной предпринимательской деятельности семьи кандидата, президент Гитанас Науседа призвал Вегеле дать общественности разъяснения по поводу сложившейся ситуации.
"Теперь, наверное, долг кандидата — опровергнуть эти обвинения, сказать, что они неверны. Но это уже не предмет моего комментария", – заявил журналистам в четверг Науседа.
Между тем Вегеле, в ответ на реплику Науседы, сказал, что высказывание президента "по меньшей мере вызывает улыбку".
"Президент не выполняет свою работу должным образом, которую он должен выполнять, вместо этого он предлагает кандидатам действовать и выполнять свои обязанности так, как в его понимании они должны это делать. Хотя у него даже нет таких прав", – сказал адвокат.
Со своей стороны он еще раз призвал президента ответить на вопросы о спонсорах его предвыборной кампании.
"Я бы порекомендовал президенту, прежде всего, ответить общественности на вопросы относительно использования средств на выборы – использования денег налогоплательщиков и использования всего государственного аппарата для выборов (...). И ответить о поддержке, предоставленной ему напрямую "Телтоникой", – сказал Вегеле.
"Здесь господин президент действительно мог бы выполнить свою работу должным образом и дать разъяснения", – заключил он.