Таможни пяти стран подписали соглашение о применении единых мер по обеспечению санкций

"Литовская таможня, в процессе реализации международных санкций против России и Беларуси, применила одну из самых жестких мер по предотвращению обхода этих санкций. Литва постоянно стремилась к снижению риска обхода санкций во всех государствах Евросоюза. Мы рады, что к нашей инициативе в январе этого года присоединились Латвия и Эстония. А теперь это соглашение подписали Польша и Финляндия", – после подписания заявил генеральный директор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.
Таможенные органы стран, подписавших соглашение, будут усиливать контроль над товарами, в отношении которых действуют запреты и ограничения на экспорт, и применять единые меры, такие как требование предоставить таможне так называемую декларацию производителя –документ или информацию, выданную производителем экспортируемых или реэкспортируемых товаров. Также таможня будет требовать и другие документы, опровергающие возможность ввоза товара в Россию или другие вероятности обхода санкций.
В настоящее время в Литве, если лица не предоставляют вышеуказанные дополнительные документы и информацию, подтверждающие отсутствие риска обхода санкций, Литовская таможня не разрешает проведение таможенных процедур в отношении представленных товаров. После подписания пятистороннего соглашения таможни подписавшихся стран будут применять аналогичную практику.
О применении единых мер в январе этого года уже договорились три страны Балтии. Тогда таможни Литвы, Латвии и Эстонии усилили контроль над товарами, в отношении которых действуют запреты и ограничения на экспорт и которые экспортируются в третьи страны через Россию и Беларусь или транзитом через другие страны.