2024.07.08 12:58

"Свобода и справедливость" приняла решение не объединяться в коалиции

 
список возглавит бывший мэр Вильнюса
ELTA
ru.DELFI.lt
председатель партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас
председатель партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В последнее время малые политические силы заговорили о необходимости объединения в коалиции, но „Свобода и справедливость“ будет самостоятельно участвовать в осенних выборах в Сейм, говорит председатель этой партии Артурас Зуокас. По словам А. Зуокаса, который возглавил эту партию в феврале текущего года, он сам возглавит список политической силы и будет стремиться стать депутатом парламента.

„Мы готовимся к выборам, сейчас регистрируем кандидатов по многомандатным и одномандатным спискам. Также в конце месяца у нас состоится заседание совета партии, на котором будет утвержден избирательный список и представлены общественности приоритеты предвыборной программы“, – сказал А. Зуокас.

„Мы готовимся к самостоятельному участию в выборах. Возможны определенные договоренности с некоторыми политическими партиями относительно неконкуренции по одномандатным округам“, – сказал политик, отметив, что на данный момент не видит политических сил, с которыми можно было бы сформировать коалицию.

„Сегодня мы не видим реальной общности и возможности объединить самые различные организации в коалиционный список“, – сказал он.

А. Зуокас не придал значения плохим результатам партии на прошедших в июне выборах в Европарламент (ЕП). По его словам, руководство партии решило сконцентрироваться и направить финансы на выборы в Сейм.

„Согласно решениям правления партии, мы не считали выборы в Европарламент очень важными и принципиальными. Мы копили деньги на выборы в Сейм“, – заключил А. Зуокас.

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