"Свобода и справедливость" представила своего кандидата в президенты

 
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Artūras Paulauskas
Artūras Paulauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

28 ноября на заседании правления партии "Свобода и справедливость" было решено выдвинуть своего кандидата на пост президента Литвы. м стал ВРИО председателя партии Артурас Паулаускас.

Кандидатуру Паулаускаса члены правления "Свободы и справедливости" одобрили единогласно.

На данный момент 5 политических партий представили своих кандидатов на пост президента: консерваторы Ингриду Шимоните, Литовский союз крестьян и зеленых Аурелиюса Веригу, Партия регионов Мантаса Варашку, демократический союз "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободыДайнюса Жалимаса.

Известны еще три кандидата, которые сами выдвинули свои кандидатуры: врач Эдуардас Вайткус, экс-командарм Валдас Туткус и осужденный за мошенничество Антанас Кандротас.

Движение либералов 28 ноября сообщило, что своего кандидата на выборах 2024 года выдвигать не будет.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2024 года.

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