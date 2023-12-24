"Света и мира вашим сердцам и вашим домам": президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Рождеством

 
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"Прочное чувство общности сделает нас еще сильнее, даже в условиях бушующих войн и других невзгод. С мужеством встречая настоящее, мы построим Литву будущего, о которой мечтаем", - сказал президент Гитанас Науседа в традиционном рождественском поздравлении, которое глава Литвы и его супруга Диана Науседене традиционно адресуют жителям Литвы.

Дорогие жители Литвы!

В тихий и святой вечер накануне Рождества мы собираемся всей семьей, вместе со своими близкими, разделяя радость ожидания и свершения. Вместе с самыми дорогими нам людьми мы встречаем восходящий свет – Солнце, возвращающееся со сменой года, и Младенца, родившегося на рубеже эпох и несущего мир всем людям доброй воли.

В тишине и покое Рождественского сочельника мы сердцем ощущаем близость с нашими родителями, бабушками и дедушками, а также с нашими предками. Добрые традиции, которые мы получили от них, мы передаем нашим детям, чтобы и они, храня их с любовью, могли черпать силу в прошлом народа.

Прочное чувство общности сделает нас еще сильнее, даже в условиях бушующих войн и других невзгод. С мужеством встречая настоящее, мы построим Литву будущего, о которой мечтаем.

Света и мира вашим сердцам и вашим домам, дорогие соотечественники!

Пусть атмосфера мира и единства этого праздничного ужина распространится из дома в дом! Пусть окружает всех, кто нуждается в помощи и тепле. Пусть сопровождает всех нас, больших и маленьких, когда мы переступаем порог нового года.

Светлого Рождества!

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