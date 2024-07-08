Супруги президентов Литвы и Эстонии посетили библиотеку Вильнюсского университета

Гостьям была представлена коллекция редких исторических печатных изданий, карт и рукописей, иллюстрирующая исторические, академические и культурные связи между Литвой и Эстонией, Вильнюсским и Тартуским университетами, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Я рада, что у нас была возможность представить первой леди Эстонии основные черты истории старейшего высшего учебного заведения Литвы и этого региона Европы, показать уникальные артефакты, хранящиеся в фондах библиотеки Вильнюсского университета, которые раскрывают давние академические связи между Литвой и Эстонией и их европейский контекст, а также представляют глубокие традиции книжной культуры в наших странах“, – отметила Д. Науседене.
Проректор по научной работе, вице-ректор Вильнюсского университета профессор, д-р Эдита Сужеделене, декан исторического факультета доцент, д-р Лорета Скурвидайте, участвовавшие во встрече, рассказали о сотрудничестве между Литвой и Эстонией в области высшего образования и обучения.
„Приятно отметить, что Вильнюсский университет и другие высшие учебные заведения Литвы тесно сотрудничают с эстонскими партнерами в области мобильности и обмена студентами и преподавателями. Следует подчеркнуть, что литовские и эстонские ученые успешно развивают академические исследования в двустороннем и трехстороннем форматах сотрудничества стран Балтии, они также входят в сеть международного образовательного пространства Европы и мира. Я убеждена, что исследования, проводимые учеными обеих стран, особенно в области медицины, биохимии, наук о жизни, социальных и гуманитарных наук, будут и дальше интенсивно развиваться, открывая новые перспективы для академического сотрудничества между нашими странами“, – отметила Д. Науседене.
Как указывается в сообщении, гостьи также познакомились с выставкой, которая проходит в библиотеке Вильнюсского университета и которая посвящена столетию литовского Праздника песни.
История эстонского праздника песни берет свое начало в XIX веке – в этом году эстонцы будут отмечать 155-летие этого праздника. Между традициями певческих праздников стран Балтии существует множество параллелей. Возникнув как средство укрепления национальной идентичности, праздники песни в Литве, Эстонии и Латвии превратились в уникальный культурный феномен, который подчеркивает самобытность нашей культурной идентичности и в то же время укрепляет чувство общности и единства трех стран Балтии.
В 2008 году праздники песни и танца стран Балтии были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.