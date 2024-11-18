Суд требует снятия депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса из-за обвинений в антисемитизме

Судья сообщила, что коллегия судей приняла такое решение, поскольку без согласия Сейма уголовный процесс Р. Жемайтайтиса не может быть продолжен.

Недавно принятые поправки предусматривают, что в случае, если член Сейма сам соглашается с тем, чтобы его правовая неприкосновенность была отменена, Сейм может сделать это без обязательства создать специальную комиссию по расследованию, предусмотренную в настоящее время в Статуте.