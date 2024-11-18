2024.11.18 13:59

Суд требует снятия депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса из-за обвинений в антисемитизме

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В понедельник Вильнюсский окружной суд обязал генерального прокурора Ниду Грунскене обратиться в Сейм по поводу лишения правовой неприкосновенности лидера партии „Заря НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, которого судят за антисемитские высказывания.

„Поручает генеральному прокурору обратиться в Сейм Литовской Республики по поводу разрешения на привлечение члена Сейма Литовской Республики Ремигиюса Жемайтайтиса по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении Вильнюсского окружного суда“, - заявила судья Нида Вигелене.

Судья сообщила, что коллегия судей приняла такое решение, поскольку без согласия Сейма уголовный процесс Р. Жемайтайтиса не может быть продолжен.

Избранный в Сейм Р. Жемайтайтис на прошлой неделе принес присягу в Сейме и приобрел правовую неприкосновенность.

Недавно принятые поправки предусматривают, что в случае, если член Сейма сам соглашается с тем, чтобы его правовая неприкосновенность была отменена, Сейм может сделать это без обязательства создать специальную комиссию по расследованию, предусмотренную в настоящее время в Статуте.

ELTA напоминает, что Р. Жемайтайтис проходит по делу, по которому его обвиняют в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности и публичной поддержке международных преступлений, их отрицании или грубом принижении.

До получения решения Сейма дело политика рассматриваться не будет, оно будет приостановлено до принятия решения об иммунитете.

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