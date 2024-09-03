Суд приступит к рассмотрению дела экс-парламентария Жемайтайтиса, обвиняемого в разжигании ненависти

Прокуратура передала это дело в суд в мае этого года.

Как утверждают в прокуратуре, собранные в ходе следствия данные дают основание полагать, что 8 мая и 13, 14 и 15 июня 2023 года тогдашний депутат Сейма Жемайтайтис опубликовал в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook тексты, в которых предположительно публично высмеивал, оскорблял и разжигал ненависть к группе лиц еврейской национальности.