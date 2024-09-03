Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-депутата Жемайтайтиса, обвиняемого в разжигании ненависти

Прокуратура передала это дело в суд в мае этого года.

Когда суд открыл дело, по которому Р. Жемайтайтис обвиняется в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности и публичной поддержке международных преступлений, их отрицании или грубом принижении, ни обвиняемый, участвовавший в заседании, ни прокурор Ю. Лауцюс не возражали против рассмотрения дела.

В ходе своей презентации в суде Р. Жемайтайтис заявил, что в настоящее время он безработный и состоит на учете в Службе занятости. Он также упомянул, что в настоящее время баллотируется в парламент на осенних выборах в Сейм.