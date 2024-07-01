Суд отклонил жалобу мэра Каунаса

Как сообщается в пресс-релизе суда, решением от 27 июня суд постановил, что мэр Каунасского муниципалитета В. Матийошайтис, подписывая протоколы заседаний муниципальной Комиссии по градостроительным, архитектурным и инвестиционным вопросам, в которых закреплялись и решения, принятые на заседаниях этой комиссии, по вопросам земельных участков, принадлежащих компании мэра и близким ему лицам, от рассмотрения которых он отстранился, нарушил Закон о согласовании общественных и частных интересов.