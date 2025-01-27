Суд отклонил жалобу Госинспекции по литовскому языку на таблички на польском в селах Вильнюсского района

В понедельник Региональный административный суд отклонил ходатайство Инспекции об отмене решения Литовской комиссии по административным спорам от 21 июля 2023 года.
Госинспекция по языку добивалась недопущения использования табличек на польском языке в селах Ажулауке и Белишкес Вильнюсского района. Ранее инспекция поручила мэру Вильнюсского района Роберту Духневичу убрать упомянутые таблички, однако комиссия по спорам признала такое решение необоснованным, после чего инспекция обратилась в суд.
По материалам дела, проведя 22 мая 2023 года проверку, инспекция издала распоряжение, согласно которому мэр Вильнюсского районного муниципалитета Р. Духневич до 1 июля 2023 года должен был убрать таблички на польском языке, использующиеся в селах Ажулауке и Белишкес (Вильнюсский район).
Как сообщила агентству Elta пресс-секретарь Регионального административного суда Сигита Гамуленене, мэр, не согласившись с распоряжением инспекции и посчитав его необоснованным и незаконным, подал жалобу в Литовскую комиссию по административным спорам. 21 июля 2023 года комиссия удовлетворила жалобу Р. Духневича и отменила распоряжение Госкомиссии по литовскому языку о снятии табличек на польском языке в деревнях Ажулауке и Белишкес.
Инспекция, в свою очередь, обжаловала в суде неблагоприятное решение комиссии по спорам, требуя отменить его и оставить в силе распоряжение о снятии табличек на польском языке в селах Ажулауке и Белишкес.
Мэр Вильнюсского района Р. Духневич, с которым ранее беседовала Elta, рассказал, что в селах Ажулауке и Белишкес используются декоративные таблички с названиями этих сел на польском языке.
По мнению мэра, в упомянутых селах могут использоваться таблички на польском языке. Он обратил внимание на тот факт, что, например, в Вильнюсе установлено множество указателей, на которых названия улиц написаны не по-литовски.
„Потому что в государстве не упорядочено регулирование, и мы позволяем таким ведомствам как Госинспекция по языку манипулировать. Приходит руководитель определенных политических взглядов, который должен работать беспристрастно. Он, конечно, обеспечивает соблюдение закона, но закон несовершенен, и до сих пор Сейм не решил вопросы, как в таких ситуациях применять закон.
В городе Вильнюсе, если посмотреть, мэр Р. Шимашюс установил декоративные таблички с названиями улиц на разных языках чуть ли не на каждой улице“, – рассказал Elta Р. Духневич.
В конце концов, по мнению Р. Духневича, Сейм должен урегулировать законы таким образом, чтобы было совершенно ясно, где, когда и при каких обстоятельствах можно устанавливать таблички не на литовском языке.
„Сейм не может вечно смотреть на это сквозь пальцы, он должен урегулировать регламентирование так, чтобы не было никаких интерпретаций или манипуляций со стороны учреждений“, – пояснил мэр Вильнюсского района.