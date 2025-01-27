Суд отклонил жалобу Госинспекции по литовскому языку на таблички на польском в селах Вильнюсского района

По материалам дела, проведя 22 мая 2023 года проверку, инспекция издала распоряжение, согласно которому мэр Вильнюсского районного муниципалитета Р. Духневич до 1 июля 2023 года должен был убрать таблички на польском языке, использующиеся в селах Ажулауке и Белишкес (Вильнюсский район ).

Госинспекция по языку добивалась недопущения использования табличек на польском языке в селах Ажулауке и Белишкес Вильнюсского район а. Ранее инспекция поручила мэру Вильнюсского района Роберту Духневичу убрать упомянутые таблички, однако комиссия по спорам признала такое решение необоснованным, после чего инспекция обратилась в суд.

В понедельник Региональный административный суд отклонил ходатайство Инспекции об отмене решения Литовской комиссии по административным спорам от 21 июля 2023 года.

Мэр Вильнюсского района Р. Духневич, с которым ранее беседовала Elta, рассказал, что в селах Ажулауке и Белишкес используются декоративные таблички с названиями этих сел на польском языке.

Инспекция, в свою очередь, обжаловала в суде неблагоприятное решение комиссии по спорам, требуя отменить его и оставить в силе распоряжение о снятии табличек на польском языке в селах Ажулауке и Белишкес.

Как сообщила агентству Elta пресс-секретарь Регионального административного суда Сигита Гамуленене, мэр, не согласившись с распоряжением инспекции и посчитав его необоснованным и незаконным, подал жалобу в Литовскую комиссию по административным спорам. 21 июля 2023 года комиссия удовлетворила жалобу Р. Духневича и отменила распоряжение Госкомиссии по литовскому языку о снятии табличек на польском языке в деревнях Ажулауке и Белишкес.

По мнению мэра, в упомянутых селах могут использоваться таблички на польском языке. Он обратил внимание на тот факт, что, например, в Вильнюсе установлено множество указателей, на которых названия улиц написаны не по-литовски.

„Потому что в государстве не упорядочено регулирование, и мы позволяем таким ведомствам как Госинспекция по языку манипулировать. Приходит руководитель определенных политических взглядов, который должен работать беспристрастно. Он, конечно, обеспечивает соблюдение закона, но закон несовершенен, и до сих пор Сейм не решил вопросы, как в таких ситуациях применять закон.